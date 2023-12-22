Бывшего протодиакона и экс-сотрудника МИД признали иноагентами Кураева, Баунова и создателя «Масяни» признали иногаентами

Минюст внес в список «иностранных агентов» бывшего протодиакон Андрея Кураева, создатель «Масяни» Олег Куваева, политолога и экс-сотрудника МИД Александра Баунова. Вместе с ними в реестре оказались юрист, сооснователь проекта «Роскомсвобода» (внесен Минюстом РФ в спиоск иноагентов) Саркис Дарбинян и журналистка телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Валерия Ратникова.

Также в список внесены информационные ресурсы «Верстка», «Можем объяснить». Им вменялось распространение информационных материалов, направленных против СВО.

Кроме того, в списке добровольно оказалось юридическое лицо «ВОБНИАР», основанное 19-летним Маратом Никандровым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Молодой человек недавно «по приколу» добился своего внесения в список иноагентов.