«Бьют так, что мало не покажется»: Памфилова о DDoS-атаках на систему ДЭГ Памфилова назвала беспрецедентным уровень DDoS-атак на систему ДЭГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе выборов президента России является беспрецедентным, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, которые приводит ТАСС, атаки организованы странами Запада.

Памфилова объяснила, что ЦИК разрешила проводить голосование в электронном формате только 29 регионам из-за угрозы хакерских атак. По ее словам, в комиссии пришли к выводу, что смогут обеспечить безопасности системы лишь в этих регионах.

Хорошо, что мы не переборщили. Потому что тот уровень DDoS-атак, которые сейчас идут на ДЭГ, беспрецедентен. <...> Бьют так, что мало не покажется, но мы это выдержим, — сказала она.

Памфилова ранее заявила, что ЦИК отразила около 280 тысяч DDoS-атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) с начала выборов президента России. По ее словам, подавляющее большинство атак пришлось непосредственно на портал голосования, их число составило 215 тысяч.

В первый день голосования 15 марта глава ЦИК рассказала, что хакеры предприняли серьезную DDoS-атаку на систему видеонаблюдения на избирательных участках. По ее словам, атаку удалось нейтрализовать благодаря оперативным решениям специалистов.