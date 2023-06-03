«Бьюсь об заклад»: В ГД объяснили, почему Украину никогда не возьмут в НАТО Депутат Журавлев об Украине: никому в НАТО не нужна очередная страна-попрошайка

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Алексей Журавлев

Никому в НАТО не нужна очередная страна-попрошайка, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского, что Киев не берут в Альянс, потому что там боятся Россию. Он добавил, что как бы Украина «не подлизывалась», НАТО не допустит вступление страны в свои ряды.

Лучше бы боялись — тогда многих проблем можно было избежать. Однако нежелание принимать Украину связано не с этим. Никому не нужна там очередная страна-попрошайка. Хватает им Литвы, Латвии и Эстонии, армии которых просто смехотворны. Западные политики многократно признавались что, стоит остановить поставки на Украину вооружений, страна падет в тот же день. Не нужен им такой колосс на глиняных ногах, который умеет только надувать щеки, когда за ним стоят умные и сильные кураторы из НАТО. Могу биться об заклад, Украина в блок не попадет никогда, как бы ни прогибалась и не подлизывалась, — сказал он.

3 июня Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal сказал, что некоторые члены НАТО так боятся Россию, что не дают возможности Украине вступить в Альянс. Он добавил, что не знает, стоит ли участвовать в июльском саммите военно-политического блока в Вильнюсе, если Киев не получит какого-либо сигнала о своем статусе.

До этого он признал, что Украина не вступит в НАТО в период военного конфликта с Россией. Во время совместной пресс-конференции с главой Эстонии Аланом Карисом в Киеве Зеленский подчеркнул, что не будет втягивать ни одну страну из Альянса в боевые действия.