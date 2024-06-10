Бюрократическую нагрузку на педагогов хотят снизить Комитет Госдумы одобрил проект о снижении бюрократической нагрузки на учителей

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Комитет Госдумы по просвещению выступил за принятие в первом чтении законопроекта о снижении бюрократической нагрузки на учителей, об этом свидетельствуют данные из электронной базы органа. Согласно проекту, мера должна затрагивать не только педагогов школ, но также работников колледжей и университетов.

Законопроектом предполагается распространить положительный опыт применения ограничений в отношении документации, подготовка которой может быть поручена педагогическим работникам, — говорится в документе.

Авторами инициативы выступили сенатор Лилия Гумерова, а также депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой. По их мнению, проект поспособствует снижению излишней административной нагрузки на учителей. Это позволит педагогам сконцентрироваться на исполнении непосредственных обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко анонсировал изменение системы оплаты труда работников сферы образования. По его словам, правительство активно работает над пилотным проектом, который снижает разницу в доходах учителей в зависимости от региона.