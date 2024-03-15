«Быстро находят только «Новичок»: Захарова о пропаже Кейт Миддлтон Захарова: Британия быстро находит «Новичок» и «руку Москвы», но не Кейт Миддлтон

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Великобритании удается быстро найти только «Новичок» и «руку Москвы», а пропавшую принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон не могут обнаружить уже два месяца, написала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она отреагировала на ситуацию с исчезновением члена королевской семьи.

Вообще в Лондоне быстро находятся только «Новичок» и «рука Москвы». На это требуется дня два-три. А все, что надо «не найти», ищут долго, — написала Захарова.

Представитель российского дипведомства посоветовала «одураченным британцам» обратиться за помощью к журналисту издания Bellingcat (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) Христо Грозеву (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и главе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК — организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марии Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По ее словам, им удавалось найти многое «в тысячах километров от Британии». Захарова предположила, что «им ничего не стоит» найти королевскую особу «у себя под носом».

Думаю, судя по прежним темпам, до субботы управятся. Может, и Скрипалей наконец где-то там рядом с Кейт обнаружат, — заявила дипломат.

Ранее издание Independent сообщило, что принцесса Уэльская могла исчезнуть, узнав об измене принца Уильяма. По данным издания, его сердце покорила бывшая модель Роуз Хэнбери, более известная как маркиза Чамли. Пресса также полагает, что Кейт Миддлтон могла узнать о появлении на свет внебрачного ребенка и покинуть неверного супруга.