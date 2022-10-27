«Быстрее, чем мы думали»: Путин о росте товарооборота с КНР Путин: Россия увеличит товарооборот с КНР до $200 млрд быстрее, чем можно было ожидать

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил убеждение, что Москва достигнет показателей товарооборота с Пекином в $200 млрд быстрее, чем можно было ожидать ранее. Он назвал Китай самый крупным торговым партнером РФ. Глава государства отметил, что Россия сотрудничает с Китаем во всех сферах, в том числе в военной, военно-технической, в области культуры и гуманитарного взаимодействия.

Мы поставили определенные задачи перед собой вместе с моим другом, он так и обо мне говорит, и я считаю его своим другом, господином Си Цзиньпином по определенному уровню товарооборота. Мы точно его достигнем, мы движемся к этому большими темпами, чем мы даже планировали, — сказал Путин.

Ранее Главное таможенное управление КНР опубликовало данные по товарообороту России и Китая за девять месяцев в 2022 году. По итогам первых трех кварталов 2022 года он вырос на 32,5%, сумма составила $136,089 млрд. Китай за девять месяцев ввез в Россию товаров на $52,244 млрд, что превышает показатели за аналогичный период 2021 года на 10,3%. Российские поставки в Китай за этот же период увеличились на 51,6%, составив $83,845 млрд.