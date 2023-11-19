Полтора года назад, когда Европейский союз и США стали вводить беспрецедентные санкции против России, над экономикой страны повисла угроза обвала, сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, отметил он, РФ быстро мобилизовала все свои силы, чтобы не допустить краха.
Была угроза обвала [российской экономики]. И пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить, — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что до сих пор ни одна страна в мире не сталкивалась с таким давлением, которое обрушилось на Россию. Кроме того, продолжил Песков, теоретически ни одно государство не способно выдержать такой санкционный удар.