«Был другом России и Путина»: сенатор Цеков об умершем Берлускони Сенатор Цеков заявил, что Берлускони был другом России и Путина

Сенатор от Крыма, член комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был одним из самых здравых, объективно оценивающих ситуацию в Европе политиков. Во время его нахождения у власти выстраивались дружеские отношения с Россией и даже уйдя с поста премьер-министра он поддерживал сотрудничество двух стран, что свидетельствует о его дружбе с Москвой и лично президентом РФ Владимиров Путиным.

Все годы нахождения Берлускони у власти и даже после, его оценки о России и сотрудничество, которое он выстраивал с РФ, может говорить о том, что он был другом России и личным другом Владимира Путина, — сказал Цеков.

Сенатор напомнил, что Берлускони один из немногих европейских политиков посетил Крым после 2014 года. Он преследовал благую цель, в том числе он посетил кладбище итальянцев, которые погибли во время Крымской войны.

Я могу сказать, что он был один из здравых, объективно оценивающих политическую ситуацию в Европе политик. Будем надеяться, что таких политиков будет больше, — резюмировал парламентарий.

Сильвио Берлускони умер 12 июня в больнице на 87-м году жизни. В апреле итальянские СМИ писали, что врачи диагностировали у Берлускони лейкемию. В клинике политику проводили химиотерапию. Всего он провел в больнице 45 дней, его выписали 19 мая.

Однако 9 июня политик снова попал больницу, его госпитализировали в миланский госпиталь «Сан-Раффаэле» спустя три недели после выписки.