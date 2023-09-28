Быкову посоветовали сходить к психиатру после сравнения РФ с третьим рейхом Джабаров посоветовал Быкову сходить к врачу после слов о «кровавом падении» РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Сравнить Россию с третьим рейхом может только ненормальный человек или предатель, каким Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и является, рассказал NEWS.ru первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, поэту нужно не выкладывать видео с антироссийскими заявлениями, а идти к психиатру.

Быкову надо не подобные видео выкладывать, а к психиатру зайти, после речей о третьем рейхе и Гитлере. Это не просто глупости, не понятно, как можно так ненавидеть свою страну, желать гибели народу. Так может делать только ненормальный человек или предатель, собственно, он таким и был. Сидит, кормится на западе, отрабатывает деньги, которые ему выделяются для антироссийской пропаганды. Он предал свое государство, свой народ, и рано или поздно, думаю, ответит за это по закону, — рассказал Джабаров.

Ранее поэт и журналист Дмитрий Быков выложил видеоролик, в котором сравнил Россию с третьим рейхом и обещал русскому народу гораздо более «кровавое падение, чем в гитлеровской Германии».

До этого глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская раскритиковала продажу книг Дмитрия Быкова и ряда других писателей, выступивших против спецоперации России на Украине. Непристойно «выделять целые полки» под творчество этих писателей, заявила она.