«Бульдозеры сметались танками»: в Ростовской области описали попытку мятежа Глава Ростовской области: гражданские выставляли машины во время попытки мятежа «Вагнера»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Жители Ростовской области во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер» выставляли на улицы машины и тракторы, но их легко сметали военной техникой, рассказал глава региона Василий Голубев «Ведомостям». Сам он во время событий 24 июня был на связи с Министерством обороны и президентом страны, общался почти со всеми правоохранительными структурами. Были созданы штабы в региональных министерствах, губернатор оставался в правительстве и Ростов-на-Дону не покидал.

Вопрос о возможности остановить бойцов ЧВК Голубев переадресовал к военным.

Ну, это вопросы уже больше к специалистам и к военным. Потому что то, что гражданские делали — ставили машины, водовозки, тракторы, бульдозеры, легко и просто сметалось танками и тяжелой техникой, — сказал он.

Вопрос, как вагнеровцам удалось пройти, он тоже предложил задать профильному ведомству. Силовики работали на местах, заверил губернатор. Он рассказал, что созвал штаб и раздал задачи спустя 40 минут после известий о появлении бойцов ЧВК.

Сообщения о том, что некоторые местные жители встретили «Вагнер» весьма доброжелательно, он назвал инсинуацией. Также Голубев признал, что следует отработать систему взаимодействия правоохранительных и гражданских служб.

Это имеет значение. Мы реально смотрим на ситуацию. Если бы мы обладали большей информацией... — сказал он.

В то же время вопросов к подчиненным глава области не имеет, так как все сработали хорошо. Сейчас обстановка в регионе нормальная и рабочая, область будет готовиться к уборке урожая.

Председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сегодня заявил, что связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин до попытки мятежа не подписал контракт с Минобороны России и ему отказали в финансировании. По словам парламентария, предпринимателю сообщили, что бойцы ЧВК не будут участвовать в военной операции на Украине.