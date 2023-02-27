«Мало не покажется»: Бородай предрек обострение ситуации в зоне СВО весной Депутат Бородай заявил, что боевые действия в зоне СВО весной окажутся яркими

Фото: Министерство обороны РФ

Депутат Госдумы Александр Бородай предрек обострение ситуации в зоне СВО весной. По его словам, после периода распутицы будет «яркая, веселая дискотека», в результате которой «всем мало не покажется». В беседе с «Царьградом» он добавил, что в отличие от относительно стабильной ситуации зимой, боевые действия спецоперации весной окажутся более яркими.

Наступит весна. Будет некоторое время распутица, когда фронт тоже не сможет двинуться. А потом будут танцы. Я бы сказал, дискотека. Яркая, весёлая. И нам всем мало не покажется, — заявил Бородай.

Парламентарий при этом подчеркнул, что на данный момент ситуация для российских войск на линии соприкосновения складывается «по-разному», однако в целом является умеренно благополучной. Он подчеркнул, что в зоне СВО идут жесткие бои, которые не обходятся без потерь.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) ранее заявил, что «сражение за инициативу» в украинском конфликте, которое должно было состояться зимой, будет перенесено на конец апреля или май. По его словам, российская армия не будет проводить наступление и глубокие операции до весенней распутицы. Он напомнил, что Киев открыто анонсирует весеннее контрнаступление. Эксперт предположил, что удар скорее всего будет нанесен по российским позициям на Запорожском направлении, поскольку оно дает Киеву выгодные условия для прорыва к Крыму.