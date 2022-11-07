«Будут приходить»: Картаполов о повестках после завершения мобилизации Картаполов заявил, что повестки продолжат приходить резервистам с целью уточнения данных

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестки в военкомат приходили, приходят и будут приходить даже после завершения мобилизации, заявил в разговоре с РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Депутат пояснил, что это необходимо для уточнения учетных данных россиян, поскольку многие резервисты этого не делали на протяжении многих лет.

Повестки раздавали и до начала мобилизации. Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все, не делали на протяжении долгих лет. И поэтому военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных, — пояснил он.

По словам Картаполова, военкомат необходимо ставить в известность, например, о рождении детей и переездах.

Он пояснил, что повестки раздают для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы, и сообщил о себе сведения, после чего гражданина вносят в базу данных и отпускают домой. С его слов, информацию о якобы продолжении мобилизации раздувают недоброжелатели. Мобилизация завершена, подытожил он.

Ранее Картаполов заявил, что дополнительного набора россиян на военную службу в рамках частичной мобилизации не будет. По его словам, здесь не может быть никаких вопросов. Депутат заметил, что планы по мобилизации, обозначенные президентом страны Владимиром Путиным и Министерством обороны, выполнены.