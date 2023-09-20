«Будут отправлены в ад»: помощник прояснил пост Медведева про Армению Помощник Медведева заявил, что предатели народа Армении «будут отправлены в ад»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев своим вчерашним постом о «коллеге из братской страны» хотел сказать, что Россия будет оставаться гарантом существования Армении, пояснил РИА Новости помощник политика Олег Осипов. По его словам, все предатели армянского народа будут отправлены в ад.

Говорил с Дмитрием Анатольевичем. Если кто не понял, то Россия была и будет гарантом самого существования Армении как государства и армян как нации. Так уж Господь управил. А все национал-предатели армянского народа будут отправлены, вместе с их заокеанскими покровителями, в ад, — сказал Осипов.

19 сентября Медведев предложил своим подписчикам в Telegram-канале подумать о том, какая судьба ждет одного из его коллег из «братской страны», который когда-то просился в Россию, но потом проиграл войну, сумел удержаться у власти, а в итоге возложил ответственность за свое поражение на РФ. По словам зампреда Совбеза, впоследствии «коллега» отказался от части территории своей страны и решил заигрывать с Североатлантическим альянсом, а его жена демонстративно уехала «с печеньками» к российским врагам.

19 сентября Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя, пресечения провокаций со стороны Армении и вывода с территории армянских вооруженных формирований. 20 сентября Минобороны РФ объявило о договоренностях с Азербайджаном по прекращению боевых действий, достигнутых при посредничестве миротворцев РФ.