«Будут отпираться»: сенатор о доказательствах причастности Киева к теракту Сенатор Цеков: Украина никогда не признает вину в теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Несмотря на все доказательства, Украина никогда не признает вину в теракте в «Крокус Сити Холле», рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его мнению, США и страны Европы тоже не признают, что помогают государству, которое стоит за организацией террористических актов.

Европа и США будут отпираться до последнего. Ведь если они признают, что Украина совершила этот террористический акт, то всему миру придется признать ее террористическим государством. В их видении Украина же напротив борец, который защищает Европу и Америку от России. Помимо этого, они еще и финансирует ее, вооружают. Раз они дают Украине деньги на войну с Россией, значит их средствами был организован этот теракт, — сказал Цеков.

Однако сенатор убежден, что Западу придется признать вину Киева в теракте, когда Россия одержит победу на СВО. По его словам, после проигрыша Украина станет «нормальны государством», которое не скрывает правду.

Когда Россия одержит победу над Украиной в СВО им придется признать вину. Мы безусловно победим, можно не сомневаться. Тогда Украина станет нормальным государством, которое не скрывает правду от своего народа и всего остального мира, — добавил Цеков.

Ранее стало известно, что следствие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» получило доказательства причастности Украины к этому преступлению. Об этом сообщил Следственный комитет России по итогам совещания, которое провел председатель Александр Бастрыкин.