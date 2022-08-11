«Будут кричать и покупать»: в ГД обесценили подхалимские замашки Латвии Депутат ГД Новиков: Латвия продолжит покупать у России товары, несмотря на признание спонсором терроризма

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Член думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал NEWS.ru заявление сейма Латвии о признании России спонсором терроризма. По его словам, несмотря на это балтийская республика не прекратить покупать у РФ жизненно необходимые товары.

Если говорить о признании Латвией, РФ страной спонсором терроризма, то тут надо понимать, что Прибалтика сейчас считается антирусским форпостом и данного решения стоило ожидать. Тем более, что жизненно необходимые товары они будут покупать у России в любом случае, кричать и покупать, — заявил парламентарий.

По его мнению, Прибалтика будет в этом вопросе ориентироваться на США. Будучи инициаторами санкций, они, тем не менее, проводят дифференцированную политику по многим вопросам.

Мол вот тут вот санкции, а здесь нам самим надо и поэтому будем продолжать торговать. И прибалты будут делать тоже самое называя, это соблюдением своих национальных интересов, — сказал Новиков.

Заявление о признании России страной-спонсором терроризма латвийский парламент принял 11 августа. Он обвинил Москву в давней поддержке террористических режимов, причастности к катастрофе самолета МН-17, а также применении неточного и запрещенного на международном уровне оружия на Украине. Сейм призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России, а также Белоруссии.