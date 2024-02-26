«Будут гореть»: Песков о судьбе танков Abrams в зоне СВО Песков: американские танки Abrams будут гореть так же, как и другие

Американские танки Abrams будут гореть так же, как и другая техника в зоне специальной военной операции России на Украине, о чем свидетельствует видео с горящим Abrams, который был уничтожен ВС РФ под Авдеевкой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российские бойцы ежедневно демилитаризуют Украину.

С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие. Но в целом, как мы с вами знаем из ежедневных сообщений Минобороны, это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризируют Украину и делают это ежедневно, — сказал Песков.

Кадры уничтожения в зоне СВО первого танка Abrams ранее опубликовал журналист Владимир Соловьев. По словам журналиста, бронемашину сначала поразили из FPV-дрона, а затем подбили из ручного противотанкового гранатомета. Отмечалось, что танк принадлежал 47-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, которая потеряла много техники при контрнаступлении в районе Работино.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что уничтожение американского Abrams в зоне СВО развеивает миф о могуществе супероружия НАТО. По его словам, при наличии хорошей противотанковой системы и обученных солдат техника Альянса горит «за милую душу». Он также считает, что моральный дух российских военных растет.