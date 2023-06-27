«Будущее в составе Румынии»: в ГД объяснили выход Молдавии из ассамблеи СНГ Затулин заявил, что Санду видит будущее Молдавии в составе Румынии

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Первый зампредседателя комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил NEWS.ru, что президент Молдавии Майя Санду хочет разорвать все связи не только с Россией, но с общим советским пространством. По его словам, Санду видит будущее в составе Румынии и, чтобы это обеспечить, нужно разрушить все существующие отношения.

Санду и правительство Молдавии на всех уровнях рвут отношения с Россией. Они очень торопятся, потому что такое поведение не встречает общей поддержки в стране. Я не уверен, что все граждане Молдавии рвутся оказаться в Румынии, что хотят того же, что Санду и ее подручные. Вдобавок это одобряют западные партнеры, которые повадились ездить в Молдавию, указывают ей как надо жить. Сегодня не ясно, кто руководит страной, — молдавское правительство или посол США, — заявил Затулин.

Он добавил, что КПД участия Молдавии в Межпарламентской ассамблее равно нулю.

Я ничего не слышал об инициативах Молдовы, вкладе страны в развитии Межпарламентской ассамблеи. Это было просто символическое присутствие, — резюмировал Затулин.

Ранее депутат молдавского парламента Константин Старыш заявил, что правящая в стране партия «Действие и солидарность» (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду, выстраивает диктаторский режим. Парламентарий пояснил, что в стране закрываются сетевые издания с абсурдными формулировками, а также расширяются полномочия спецслужб.