«Будьте проще»: Песков о приостановке выдачи 10-летних загранпаспортов Песков не увидел проблемы из-за приостановки выдачи десятилетних загранпаспортов

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не видит проблем из-за приостановки выдачи десятилетних загранпаспортов нового образца с чипами. По его мнению, это связано с техническими сложностями. Представитель Кремля призвал россиян быть проще и чаще использовать гражданские паспорта, передает ТАСС.

На остальные же принимают? Наверняка какие-то там просто технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще, используйте обычные паспорта, — сказал Песков.

На сайте госуслуг ранее появилась информация, что со 2 февраля выдача биометрических загранпаспортов сроком на 10 лет в России будет приостановлена. Ограничения связаны с проблемами на Московской печатной фабрике АО «Гознак». Выдача паспортов будет возобновлена ко второй половине марта 2023 года. При необходимости выехать за границу следует подать заявление на оформление загранпаспорта старого образца, срок его действия составляет пять лет.

Ранее московские центры госуслуг «Мои документы» сообщали, что выдача биометрических загранпаспортов сроком 10 лет производится в прежнем режиме. До этого житель столичного Зеленограда рассказал, что ему отказались оформлять документ из-за отсутствия необходимого чипа. В МФЦ подчеркнули, что с 1 января россияне получили свыше двух тысяч биометрических загранпаспортов.