«Будьте добры разглядеть»: Захарова о реакции ООН на обстрел Севастополя Захарова: секретариат ООН признался в ненужности после обстрела Севастополя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

В секретариате ООН сделали признание в собственной ненужности на фоне террористической атаки Украины на Севастополь, заявила официальный представитель МИД Захарова. Дипломат подчеркнула, что в международной организации ответили общими словами о стремлении «положить конец войне».

Это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией. В принципе, можно один раз сказать «мы за всё хорошее против всего плохого» и попросить использовать эту универсальную цитату по каждому поводу, — написала она.

Захарова также утверждает, что секретариат ООН давно стал политизированным и действует в интересах Запада, проводя антироссийскую риторику. В связи с этим дипломат обратилась к организации с призывом обратить внимание на трагические события в Севастополе.

Раз уж начали играть на политическом поле, будьте добры разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма! — потребовала Захарова.

Ранее в ООН, комментируя гибель мирных жителей в Севастополе, заявили, что все участники украинского конфликта должны принимать меры, чтобы не допускать новых жертв среди гражданского населения. В международной организации добавили, что стремятся положить конец боевым действиям.

По данным Минобороны РФ, ВСУ применили американские ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями для удара по Севастополю. Одна ракета отклонилась от курса под воздействием ПВО и сдетонировала над городом.