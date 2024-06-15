«Будет жестче»: сенатор о публикации NYT неподписанного договора с Украиной Сенатор Цеков: в следующий раз условия мира для Украины будут гораздо жестче

Фото: МО Украины

Украине могли внушить, что она одержит победу на поле боя и что можно не вести мирные переговоры, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru. По его словам, Киев пошел на поводу у европейских лидеров, которые убедили его отказаться от диалога с Москвой.

Понятно, что спустя два с лишним года руководство Украины оказалось в более плохом положении, чем в котором было два года назад. Путин ясно сказал: нейтральный статус, демилитаризация, денацификация, что есть незыблемые вещи, от которых Россия не отступит, — подчеркнул Цеков.

Он назвал проигрышем отказ Киева от мирного договора с Россией и добавил, что Украина еще не раз пожалеет об этом.

Как будет дальше — жизнь покажет. Если мы достигаем успеха, то наши условия для достижения мира будут гораздо жестче для Украины, чем сейчас, — заключил Цеков.

14 июня Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что Москва делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Перед этим Путин призвал Киев отвести войска из новых регионов России. По словам президента, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.