«Будет уроком»: депутат о присвоении Западом доходов от российских активов Депутат Арефьев: изъятие доходов с активов РФ в ЕС отучит хранить их за рубежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование Евросоюзом доходов с замороженных российских активов будет для страны уроком, чтобы больше не хранить средства за границей, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, решение ЕС не стало неожиданностью, поскольку на Западе давно покушались на замороженные резервы РФ.

Сами активы забрать смелости не хватает, поэтому решили использовать процентные доходы. Несмотря на то что сумма будет внушительной, хочу сказать, что это будет нам уроком не хранить деньги в недружественных странах и вообще за границей, — заявил Арефьев.

Депутат напомнил, что при СССР все резервы хранились внутри страны и шли на ее развитие.

В советское время золотовалютные резервы находились исключительно в нашей стране. На эти деньги, как на кредитные ресурсы, мы осваивали и Сибирь, и даже космос. На сегодняшний день эти деньги находятся в иностранных банках и работают на благо чужой экономики, а мы от них ничего не получаем. Мало того, у нас их в любое время могут забрать, и мы ничего не сможем с этим сделать. Я допускаю, что в будущем ЕС воспользуется и нашими активами, — предположил он.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие дни ЕС легализует процедуру изъятия доходов от замороженных активов РФ, которые направят на помощь Украине. По словам главы ЕК, Брюссель инициировал юридические шаги, чтобы проценты от депозитов не принадлежали России.