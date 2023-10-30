Будет «подробный разговор»: что заявил Кремль о беспорядках в Дагестане Песков не стал комментировать вероятные меры к участникам событий в Махачкале

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин намерен провести «подробный разговор» в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы 29 октября и другими акциями на Кавказе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Что будут обсуждать на совещании, какая реакция Кремля на беспорядки?

Кого Кремль считает виновником беспорядков

Президент Путин получает подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы правительства республики Сергея Меликова, сообщил Песков.

«Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне. И понятно, что на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа, гибель людей, детей, стариков, медиков, других, — конечно же, на фоне этих кадров недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее, возбуждать людей», — объяснил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что Владимир Путин всегда уделял большое внимание вопросам религиозного согласия и на прошлой неделе провел встречу с руководителями конфессий России, где назвал согласие между различными вероисповедальными и национальными группами основой российской государственности.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Когда Путин выскажется о событиях в Махачкале

Пресс-секретарь президента объявил, что 30 октября Путин созывает совещание по итогам событий в Махачкале.

«Путин планирует сегодня ориентировочно в 19:00 провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Состоится подробный разговор», — предупредил Песков.

На совещании Путин выступит по поводу событий 28 и 29 октября, остальная часть встречи пройдет в закрытом формате. В ней примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, генпрокурор РФ Игорь Краснов, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, председатель Совбеза Николай Патрушев, первый зампред правительства Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Песков подчеркнул, что события в Махачкале не повлияют на мероприятия в День народного единства 4 ноября.

«Это наш праздник, и мы будем его отмечать», — отметил он.

Как отреагируют власти на события в Дагестане

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев подчеркнул, что российские власти должны «предельно жестко» отреагировать на события в аэропорте Махачкалы 29 октября. Он подчеркнул, что большинство населения Дагестана не поддерживает антисемитские выступления. По словам правозащитника, «есть информация, что эти события инспирированы извне».

«Я не могу сказать, что Россия [была] такой уж антисемитской страной, но в последние десятилетия как-то вообще эта тема ушла, ее не было в повестке дня, что отмечали, кстати, и еврейские организации. И вот теперь такие неприятные события на Кавказе. Это очень нехорошо. И здесь власти должны действовать жестко, конечно, в рамках закона, но предельно жестко», — объявил Фадеев.

Сенатор Ольга Ковитиди подчеркнула, что «предстоит исправить много ошибок», из-за которых стала возможна ситуация в Дагестане, а организаторы и участники акции должны быть наказаны.

«Массовые беспорядки в нашей стране недопустимы, законы должны соблюдаться. За их нарушение должно неминуемо следовать наказание. И в будущем предстоит исправить очень много ошибок, из-за которых такая ситуация и произошла. Работать в блоке межнациональных отношений, работать с гражданами. Нужно сделать все возможное, чтобы впредь подобного не происходило», — заявила она.

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