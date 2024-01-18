«Будет из лозунгов состоять»: Лавров о возможности интервью с Блинкеном Лавров не увидел смысла в совместном интервью с Блинкеном в Сербии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что не видит смысла в совместном интервью с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Таким образом он ответил на предложение сербского журналиста, который пригласил политика в страну. Глава ведомства добавил, что, скорее всего, такое интервью будет состоять из лозунгов, которые любит американский чиновник.

Насчет интервью у вас на вашей площадке не знаю. Я не вижу большого смысла, честно говоря. Оно не будет интересным. Оно будет из лозунгов состоять, зная выступления Тони, — заявил Лавров на пресс-конференции.

Российский министр добавил, что серьезный разговор должен вестись не на публике. Вместе с тем он отметил, что США к такой беседе не готовы — ни в политическом, ни в содержательном смыслах.

В ходе пресс-конференции Лавров также оценил возможность переговоров между США и Йеменом, отметив, что действия Запада снижают желание хуситов сесть за стол. По его словам, сейчас главной задачей является остановка агрессии, направленная на государство в Юго-Западной Азии. Министр также обратил внимание, что после долгих лет по Йемену с хуситами начались контакты, инициированные Саудовской Аравией.