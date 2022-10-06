«Будем защищать»: посол в США ответил Пентагону на слова об ударах по Крыму Посол в Вашингтоне Антонов: Россия будет защищать Крым и новые территории

Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Севастополь

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва будет непреклонно защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть страны. Так он в эфире Первого канала прокомментировал слова представителя Пентагона о возможных ударах по полуострову.

Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны, — подчеркнул посол.

Возможность ударов по Крыму 4 октября допустила заместитель помощника министра обороны США Лора Купер. По ее словам, поставляемые Украине управляемые реактивные снаряды GMLRS к системам HIMARS способны добивать до подавляющего большинства целей, в том числе до Крыма.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова представителя Пентагона о возможных ударах реактивными системами залпового огня по Крыму подтверждают вовлеченность США в конфликт России и Украины. По его словам, это создает чрезвычайно опасную ситуацию.