Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва будет непреклонно защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть страны. Так он в эфире Первого канала прокомментировал слова представителя Пентагона о возможных ударах по полуострову.
Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны, — подчеркнул посол.
Возможность ударов по Крыму 4 октября допустила заместитель помощника министра обороны США Лора Купер. По ее словам, поставляемые Украине управляемые реактивные снаряды GMLRS к системам HIMARS способны добивать до подавляющего большинства целей, в том числе до Крыма.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова представителя Пентагона о возможных ударах реактивными системами залпового огня по Крыму подтверждают вовлеченность США в конфликт России и Украины. По его словам, это создает чрезвычайно опасную ситуацию.