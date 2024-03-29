«Будем пробивать»: в Госдуме призвали разобраться с блогером Улановой Депутат Синельщиков: надо помочь полиции разобраться с деятельностью Улановой

Фото: t.me/ulanova_buroo

Екатерина Уланова

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков призвал разобраться с деятельностью блогера Екатерины Улановой, обвиняемой ее клиентами в многочисленных случаях мошенничества. По его словам, парламентарии помогут полиции в случае отказов в возбуждении уголовных дел.

Если все так и есть, конечно нужно разбираться в этой истории. Я думаю, здесь может идти речь о мошенничестве. Надо обращаться с заявлением в полицию и вперед. Это должно сделать заинтересованное лицо. Не будут работать – давайте мы будем помогать полицейским, если будет отказ в возбуждении дела. Будем пробивать, — заявил он.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что шокирована письмами пострадавших от деятельности блогера Екатерины Улановой. По ее словам, жертвами мошенничества могли стать более 900 человек, общий ущерб оценивается в сотни миллионов рублей.

Люди рассказали Мизулиной, что блогер до сих пор ведет торговлю через свой Telegram-канал и принимает оплату за товары на карты других лиц. Одна из заказчиц сообщила, что до 2022 года проблем не возникало и небольшие заказы всегда привозили, затем их начали доставлять с задержкой, а после и вовсе перестали.