«Будем помогать»: Медведев пожелал «чудовищных проблем» новому генсеку НАТО Медведев пожелал Рютте, Каллас и фон дер Ляйен максимальных провалов в карьере

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале пожелал карьерных неудач новому генсеку НАТО Марку Рютте и назначенным на руководящие должности в различных европейских институтах премьеру Эстонии Каи Каллас и Урсуле фон дер Ляйен. Европейских политиков Медведев назвал «чудесной троицей», где каждый «краше» другого.

Чудесная получается троица в НАТО и Еврокомиссии. Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Новые и старые руководители, каждый другого краше. <...> Желаю вновь назначенным всего наилучшего. То есть — в переводе с дипломатического — максимальных провалов и чудовищных проблем в исполнении ими высоких полномочий! Будем всячески помогать вам в этом! — написал Медведев.

Он добавил, что считает Рютте «специфическим парнем», который за короткий период из умеренного деятеля превратился в «русофоба и верного атлантиста». Говоря о фон дер Ляйен, Медведев выразил мнение, что она является «недоброй политической бабкой». Про Каллас Медведев сказал, что она сочетает в себе важные для «европейского политика» черты.

Ядерная русофобия и бесконечная жажда наживы. Пока она в истерике орала на всю страну про русскую угрозу, ее собственный муженек Арво Халлик, один из хозяев транспортной фирмы, с немалой выгодой вел дела с российскими компаниями, — добавил зампред.

28 июня Шарль Мишель, который в скором времени сложит с себя полномочия главы Евросовета, сообщил, что на следующие пять лет председателем ЕК будет фон дер Ляйен, бывший португальский премьер-министр Антониу Кошта займет пост председателя Евросовета, а Каллас — главы дипломатии Евросоюза. Предполагается, что к своим обязанностям фон дер Ляйен приступит уже в сентябре, тогда же будет анонсирован новый список участников Еврокомиссии.