«Будем надеяться, разум сохранен»: Песков о политической воле Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В контексте заявлений западных лидеров о необходимости победы над Россией «на поле боя» стоит надеяться, что у коллективного Запада остались политическая воля и разум, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Он отметил, что в России разум сохранился полностью. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Давайте будем говорить о чем-то более конструктивном. Будем надеяться, что какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остались еще у коллективного Запада. И то, что этот разум полностью сохранен в нашей стране, это точно. У меня нет никаких сомнений, — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что эпоха гегемонии, продлившаяся более 500 лет, ушла в прошлое и Запад это понимает. Он добавил, что коллективный Запад никогда не умел «держать слово», а нынешние действия демонстрируют всему миру лишь его желание удержать доминирование в Европе. НАТО же, по его словам, игнорирует интересы безопасности России и Белоруссии.