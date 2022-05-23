«Будем искать возможности»: Слуцкий о защите военнослужащего Шишимарина Слуцкий пообещал «искать возможности» для защиты военнослужащего Шишимарина

Леонид Слуцкий / Фото lslutsky.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал, что Россия будет искать возможности для защиты своих граждан по всем возможным каналам. Поводом для заявления стало дело военнослужащего Вадима Шишимарина, приговорённого украинским судом к пожизненному заключению. По его словам, которые приводит NEWS.ru, необходимо очень серьёзно изучить доказательную базу при подаче апелляции по делу Шишимарина, так как одного факта признания вины в условиях пыток недостаточно.

Россия по всем возможным каналам, в том числе парламентским и партийным, будет искать возможности для защиты наших ребят. Шишимарин — не исключение. <...> Будем бороться за возращение домой каждого российского солдата! — подчеркнул Слуцкий.

Ранее Соломенский суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство в конце февраля 62-летнего жителя Сумской области Александра Шелипова. Утверждается, что Шишимарин по приказу командира произвел несколько выстрелов в безоружного человека. Адвокатом Шишимарина был украинский адвокат, который не говорил на русском языке и посоветовал клиенту признать вину.