Захарова пообещала Брюсселю «болезненный» ответ за использование активов РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Ответ Москвы на использование замороженных российских активов для передачи их Киеву будет очень болезненным для Брюсселя, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, платить за «свое безумие» им придется из «своего кошелька».

Европейского имущества и денежных средств в России <...> достаточно, и неминуемые ответные меры будут для Брюсселя крайне болезненными. Так что им придется в первую очередь платить за свое безумие из своего же кошелька, — отметила дипломат.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец писало, что страны G7 пришли к договоренности о выделении Украине $50 млрд. По сведениям журналистов, транш направят за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года.

Расширение поддержки Украины, в том числе за счет российских активов, страны «семерки» обсудят на саммите лидеров на итальянском курорте Борго Эньяция. Оно продлится до 15 июня. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль будет внимательно следить за ходом саммита.

До этого представитель Госдепа США Мэттью Миллер объявил, что Вашингтон пока не готов представить решения по конфискации замороженных средств России. По его словам, прогресс по этой части отсутствует, несмотря на принятый закон, который дает президенту США Джо Байдену соответствующие полномочия.