«Бросить быкам на потеху»: Милонов призвал Испанию бороться с ЛГБТ Милонов: Испания должна собрать волю в кулак и искоренить ЛГБТ-парады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Испании с ее консервативными устоями нужно бороться с ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, «либеральные леваки» пытаются сломать Мадрид через детей и это надо пресекать.

Либералы пытаются привить испанским детям неправильное представление о ценностях, чтобы они становились марксистами, социалистами, экстремистами. Очень хочется, чтобы испанцы собрали волю в кулак и организаторов этих парадов выбросили бы на корриду — на потеху быкам. И бычкам радость, и детей спасут от этих уродов, — сказал собеседник.

Милонов добавил, что Испанию пытаются превратить в страну без веры и церкви. Однако, продолжил депутат, исторически эта страна всегда была консервативной и религиозной.

Все дело в ценностях. Ум присутствует даже у Сатаны, у него ума хоть отбавляй. Сейчас западные либеральные леваки пытаются сломать консервативную Испанию через детей, устраивая такие шествия, — считает Милонов.

Ранее глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн выразил мнение, что перед назначением чиновников и педагогов нужно проверять на сексуальную ориентацию. Политик уверен, что в такой мере нет ничего предосудительного.

Он подчеркнул, что считает недопустимой для сторонников ЛГБТ работу в учреждениях, связанных с воспитанием и формированием детей и молодежи. Депутат объяснил, что у подрастающего поколения еще не окрепшая психика и не сформированы ценностные ориентиры, поэтому важно ограничить влияние на них представителей секс-меньшинств.