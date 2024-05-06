Британского посла вызвали в МИД России Посол Великобритании в Москве Кейси вызван в МИД России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Найджел Кейси

МИД России вызвал посла Великобритании в Москве Найджела Кейси, рассказали журналистам во внешнеполитическом ведомстве РФ. О причинах произошедшего не сообщается, передает РИА Новости.

Посол Великобритании вызван в МИД России, — сказали в ведомстве.

До этого МИД России вызвал посла Южной Кореи Ли До Хана из-за недружественного шага Сеула, предпринятого «на основании голословных обвинений». Речь идет о санкциях против физических и юридических лиц.

Ранее Москва объявила о высылке из России двух болгарских дипломатов в качестве контрсанкций. Отмечается, что временный поверенный в делах Болгарии был приглашен на Смоленскую площадь, где ему вручили ноту министерства о признании двух послов персонами нон грата.

Кроме того, РФ объявила персоной нон грата двух дипломатов посольства Латвии в Москве. Мера принята в ответ на аналогичные шаги Риги. По этому поводу в российское дипломатическое ведомство была вызвана временный поверенный в делах Латвии Даце Рутка. Москва предупредила, что за продолжение враждебных действий в отношении российских дипломатов неминуемо последуют другие болезненные для Риги шаги.

Также кабинет министров Чехии официально сообщил об отзыве посла из России Витезслава Пивоньку, хотя дипломат вернулся в Прагу еще в конце 2022 года. Уточняется, что он сложит свои полномочия в конце мая.