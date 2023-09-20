Новому послу Великобритании еще не дали визу в Россию МИД РФ пообещал выдать визу новому послу Великобритании Кейси в ближайшее время

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Филипп Кейси

Новому послу Великобритании в Москве Филипу Кейси выдадут дипломатическую визу в ближайшее время, сообщили РИА Новости в МИД России. Кандидатуру Кейси согласовали в июне 2023 года.

После подтверждения российской стороной летом этого года приемлемости кандидатуры Кейси МИД Великобритании обратился к нам за получением многократной дипломатической визы для нового посла, которая будет в ближайшее время выдана, — заявили в российской дипведомстве.

Лондон объявил о назначении Кейси новым британским послом в РФ в начале августа 2023 года. Кейси сменит на посту Дебору Броннерт, руководившую посольством Британии в Москве с начала 2020 года, она перейдет на новый пост на дипломатической службе. Кейси вступит в должность в ноябре. Ранее он уже работал в России, в частности, в начале 2000-х Кейси занимал должность первого секретаря посольства Британии в Москве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что назначение нового посла Британии вряд ли приведет к улучшению отношений между странами. Представитель Кремля признался, что у высшего руководства нет оптимистичных ожиданий на этот счет.

Telegram-канал Mash сообщал, что резиденцию британского посла в центре Москвы могут изъять из-за поддержки украинских диверсантов, предпринимавших попытки вылазок с атаками на Россию. По данным канала, если решение будет одобрено, недвижимость могут передать консорциуму патриотических организаций и НКО.