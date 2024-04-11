Назван «дирижер» антироссийской кампании в спорте Захарова: дирижером антироссийской возни в спорте стал Томас Бах

«Дирижером» антироссийской кампании в спорте стал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала. По ее словам, деятельность этого спортивного чиновника внутри МОК нуждается в расследовании.

По большому счету он и стал дирижером всей этой антироссийской возни внутри олимпийских институций и институтов. Вот эти признания, на мой взгляд, стали сенсационными, — сказала дипломат.

Ранее Бах признался, МОК «позаботился» о том, чтобы игры БРИКС в Южной Африке «не имели резонанса в мире спорта». Он также не стал отрицать, что ограничения в отношении российских атлетов носят политический характер.

Глава комитета был уверен, что беседует с африканским чиновником, поэтому обратился к нему с просьбой бойкотировать Игры дружбы в России. Он намекнул, что спортсмены, которые планируют принять в них участие, могут подвергнуться санкциям со стороны МОК. На самом же деле с Бахом связались российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что эти высказывания являются провокационными. Парламентарий признался, что разочаровался в Бахе.