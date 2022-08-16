Великобритания запросила разрешение на проход самолета-разведчика по маршруту, пролегающему над российской территорией, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что поданная Соединенным Королевством заявка рассматривается как сознательная провокация.
Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию, — говорится в сообщении.
Воздушно-космическим силам РФ дана задача не допустить вход британского самолета в воздушное пространство России. Последствия от нарушения воздушных границ России будут полностью лежать на стороне Великобритании, добавили в военном ведомстве.
Вечером 15 августа Минобороны сообщило о нарушении британским самолетом радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы государственных границ России. Нарушение произошло в районе мыса Святой Нос. На защиту госграницы был поднят истребитель МиГ-31бм, который вытеснил RC-135 ВВС Великобритании за пределы воздушного пространства РФ.