Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через границу России Минобороны: Великобритания подала заявку на пролет самолета-разведчика над Россией

Фото: raf.mod.uk

Великобритания запросила разрешение на проход самолета-разведчика по маршруту, пролегающему над российской территорией, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что поданная Соединенным Королевством заявка рассматривается как сознательная провокация.

Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию, — говорится в сообщении.

Воздушно-космическим силам РФ дана задача не допустить вход британского самолета в воздушное пространство России. Последствия от нарушения воздушных границ России будут полностью лежать на стороне Великобритании, добавили в военном ведомстве.

Вечером 15 августа Минобороны сообщило о нарушении британским самолетом радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы государственных границ России. Нарушение произошло в районе мыса Святой Нос. На защиту госграницы был поднят истребитель МиГ-31бм, который вытеснил RC-135 ВВС Великобритании за пределы воздушного пространства РФ.