«Британия будет другой»: Захарова о словах Трасс про Макрона Захарова: Британия станет другой, если Трасс станет премьер-министром

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Если нынешняя глава МИД Великобритании Лиз Трасс станет премьер-министром, королевство станет совершенно другим, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Так она отреагировала на отказ Трасс назвать президента Франции Эммануэля Макрона другом страны. Дипломат напомнила, что высказалась она неоднозначно.

Тут не стоит спешить. Она ведь права. Та Британия, которая начнётся с Лиз Трасс, если она станет премьер-министром, будет совершенно другой: такого сюрприза еще в Лондоне не было. Там и видно будет, кто с ней сможет «дружить», а кто сначала подумает, — написала Захарова.

Трасс ранее заявила, что не решила, можно ли назвать Макрона другом ее страны. Такой вопрос был поставлен перед нею и другим кандидатом на премьерский пост Риши Сунаком в городе Норидж на предвыборных дебатах Консервативной партии. Она отметила, что будет судить его по поступкам, а не по словам. Сунак же однозначно заявил, что главу Пятой республики считает другом Великобритании.

До этого глава британского МИД выразила готовность нажать на кнопку запуска ядерного оружия. Такова обязанность человека, занимающего пост премьера, отметила она в ходе выступления в Бирмингеме.