«Брехня и провокация»: Бородай оценил заявления Украины об обстреле Донецка Депутат Госдумы Бородай назвал брехней опровержение Украиной причастности к обстрелу Донецка

Фото: dan-news.info

Депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с NEWS.ru назвал провокацией заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о непричастности Украины к обстрелу похорон в Донецке. По его словам, подобные ситуации будут повторяться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели спецоперации, в ходе которой необходимо активнее использовать тактику окружения противника.

Совершенно очевидно, что заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка — это наглейшая брехня и провокация. И такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока мы окончательно не разгромим врага. А пока что будут попадать и по жилым кварталам, и по гостиницам, и по свадьбам, — подчеркнул Бородай.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к утренним обстрелам Донецка, поскольку для нее бессмысленно наносить удары по мероприятиям вместо складов и штабов противника. Он также предположил, что по Донецку бьют сами россияне «или корпуса народной милиции непризнанных криминальных республик».

Об обстреле центра Донецка стало известно около 10:30 утра. Очевидцы сообщили о прилетах по месту проведения церемонии прощания с полковником армии ДНР Ольгой Качурой. После начавшейся атаки людей экстренно эвакуировали в бомбоубежища. Под огнем оказалась съемочная группа «Известий» и журналисты «Звезды». По обновленным данным, в результате атаки погибли пять человек, еще шестеро пострадали.