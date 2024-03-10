БПЛА, фугас, смертники: составлен список покушений на Владимира Путина

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Служба безопасности президента России постоянно начеку и готова оградить его от любых угроз, объявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Много ли было покушений на Владимира Путина, как их предотвратили, какие происходили курьезные случаи?

Почему заговорили о покушении на Путина

Репортер кремлевского пула Павел Зарубин сделал выпуск про «политическую кухню», показав, чем кормили президента во время поездки на Ставрополье и посещения холдинга «ЭКО-культура». Он задал вопрос пресс-секретарю Дмитрию Пескову: не опасно ли это?

«Служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства», — с улыбкой ответил Песков.

Как пытались убить Путина в Чечне

Первое покушение на тогда еще и. о. президента произошло накануне нового 2000 года. Как рассказал глава государства в документальном фильме «Путин», его спецборт обстреляли, когда он приехал в Чечню наградить военнослужащих. Вертолет не смог сесть в Гудермесе.

«Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Летчики сказали: „Какой салют, мы под обстрелом“», — рассказал Путин.

Кто готовил покушение на Путина на похоронах Собчака

В 2000 году покушение на Путина пытались совершить дважды. Как рассказал СМИ глава пресс-службы ФСО Сергей Девятов, 24 февраля президента пытались подорвать во время похорон бывшего мэра Санкт-Петербурга (и его бывшего руководителя) Анатолия Собчака. По его словам, теракт готовила «организованная группа»: на Никольском кладбище заранее был заложен мощный фугас, однако взрыв удалось предотвратить.

В сентябре 2000-го о попытке покушения на Путина рассказал начальник СБУ Леонид Деркач. По его словам, иностранные спецслужбы предупредили украинцев о подготовке покушения на неформальном саммите СНГ в Ялте. Как писала Lenta.ru, начальник СБУ сообщил об аресте четырех чеченцев и нескольких выходцев с Ближнего Востока.

Фото: kremlin Церемония прощания с бывшим мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком

Что происходило во время визитов в Баку и Тегеран

В 2001 году министр национальной безопасности Азербайджана Намиг Аббасов рассказал, что местные спецслужбы предотвратили покушение на Путина в ходе саммита в Баку в январе 2001 года. Нападение намеревался совершить гражданин Ирака Кянан Ростам. Известно, что он проходил подготовку в лагере боевиков в Афганистане. РБК отмечал, что иракский гражданин участвовал в боевых действиях в Чечне и Дагестане.

В октябре 2001-го было предотвращено покушение на Путина в ходе визита в Иран. Как писали «Ведомости», три группы террористов-смертников могли планировать убийство с использованием заминированного автомобиля. ФСБ высоко оценила сотрудничество с иранскими спецслужбами.

Кто хотел отрезать голову Путину

6 феврале 2002 года автомобиль «Жигули» остановился на территории Кремля. Как писала Lenta.ru, вышедший из него мужчина представился охране «президентом России Иваном Зайцевым» и потребовал проводить его к Путину. На него надели наручники и доставили на освидетельствование в московский психдиспансер № 7.

Зайцев рассказал психиатрам, что приехал в Кремль с целью отрезать голову Владимиру Путину. Он объяснил, что считает президента «немецким шпионом», который «ведет Россию к нацизму». Врачи назвали причиной безумия личную трагедию.

«Полгода назад во Владимире в собственной квартире был зверски убит его старший брат. Это преступление, до сих пор не раскрытое, было совершено с особой жестокостью. Погибшему целенаправленно отрезали голову», — рассказали врачи.

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Кого просили организовать покушение на Путина

В октябре 2003 года британская газета The Sunday Times сообщила о несостоявшемся покушении на Путина. Британскую полицию предупредил бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, получивший политическое убежище в Великобритании, и российский бизнесмен Борис Березовский.

К Литвиненко якобы явился некий майор П. из ФСБ и предложил принять участие в подготовке покушения на Путина, который «привел страну к банкротству». Якобы у него есть знакомый в ФСО, который может сдать маршруты президента, а убийство могут выполнить чеченские снайперы. Майор П. попросил Литвиненко познакомить его с Березовским, который может финансировать ликвидацию президента России. Посовещавшись, Литвиненко и Березовский решили, что это может быть провокацией, и обратились в Скотленд-Ярд.

Какие террористы готовили покушения на Путина

Президент России несколько раз становился целью исламских террористов. Как сообщала турецкая газета Sabah, в июне 2007 года террористы «Аль-Каиды» (организация признана террористической в РФ, деятельность запрещена) готовили покушение на нескольких мировых лидеров, в том числе на Путина, во время саммита ОЧЭС в Стамбуле. Их задержали турецкие спецслужбы.

В октябре 2007-го источники сообщили «Интерфаксу», что другое покушение готовилось в Тегеране. В нем должны были участвовать несколько групп террористов-смертников. В Кремле не стали комментировать эту информацию.

Подобная попытка покушения была предотвращена в январе 2019 в Сербии: спецслужбы задержали 21-летнего Армина Арибашича, у которого дома был найден целый арсенал оружия и взрывчатки, а также флаг «Исламского государства» (организация признана террористической в РФ, деятельность запрещена).

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Кто готовил покушение на Путина и Медведева в день выборов

В марте 2008 года газета «Твой день» сообщила, что в день выборов 2 марта ФСБ предотвратила покушения на Путина и Дмитрия Медведева.

Организаторы арендовали квартиру на Садовнической улице и доставили туда необходимое оружие. Исполнителем должен был стать 24-летний таджик Шахвелад Османов.

Как писала Lenta.ru, преступление предполагалось осуществить, когда Путин и Медведев будут проходить по Васильевскому спуску. В квартире предполагаемого исполнителя было найдено оружие. Официального подтверждения информации издания «Твой день» не последовало.

Кто попросил Путина помиловать его за попытку покушения

Как писало РИА Новости, в феврале 2012 года в Одессе были задержаны участники экстремистской группировки, которые готовили покушение на Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. Спецслужбы России и Украины объявили, что участниками группы были три человека — чеченцы Адам Осмаев и Руслан Мадаев (погиб при подготовке взрывчатки) и уроженец Казахстана Илья Пьянзин.

Пьянзин рассказал, что покушение должно было состояться сразу после выборов в марте 2012 года. Экстремисты планировали взорвать автомобиль на пути кортежа. По запросу прокуратуры он был экстрадирован в Россию и приговорен к 10 годам тюрьмы. Через пять лет он обратился с ходатайством о помиловании лично к президенту Путину. Он объявил, что «стал участником заговора случайно» и, находясь в тюрьме, начал испытывать уважение к политикам и личности Путина; его хорошо характеризует начальство колонии, а несколько своих зарплат он передал в фонд помощи детям ДНР и ЛНР. О реакции Путина на обращение не сообщалось.

Адама Осмаева украинские власти освободили в ноябре 2014 года. Он участвовал в АТО (антитеррористическая операция) на юго-востоке Украины в составе батальона «Киев-2», а после перешел в «чеченский миротворческий батальон имени Джохара Дудаева». В 2017 году, как писал «Коммерсант», на него с женой Аминой Акуевой в центре Киева совершил покушение Артур Денисултанов.

Фото: Сергей Карпов/ТАСС Илья Пьянзин

Какое покушение на Путина придумали немецкие СМИ

В апреле 2023 года немецкое издание Bild распространило сообщения о попытке покушения на Путина с помощью беспилотника. Якобы готовилось покушение во время посещения президентом и мэром Москвы индустриального парка «Руднево» в Подмосковье. По утверждению автора Bild, «дрона с 17 кг взрывчатки должно было хватить Путину».

«Сейчас много таких желтых разных измышлений, поэтому, собственно, это не повод, чтобы со всем этим знакомиться», — прокомментировал Песков такие слухи.

Как оказалось, вся статья Bild была написана на основании одной записи в Telegram украинского журналиста Юрия Романенко. По его утверждениям, когда Путин ездил в «Руднево», ВСУ запустили дрон, который упал недалеко от индустриального парка.

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