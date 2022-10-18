«Боятся правды»: сенатор объяснила блокировку канала Совфеда на YouTube Сенатор Ковтиди: канал Совфеда на YouTube заблокировали из-за страха правды на Западе

Фото: Совет Федерации

Ольга Ковитиди

Google заблокировал канал Совета Федерации на YouTube, так как на Западе боятся правды, которая там озвучивалась, убеждена сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, которые передает «360», это решение лишь одно из проявлений информационной войны против России, которая ведется при помощи интернет-гигантов. Сенатор добавила, что если канал заблокировали, это значит, что Совфед хорошо работает.

Выступая против российского парламента, YouTube подтверждает, что мы хорошо работаем. Если мы сегодня опасны для врагов России, значит, мы все делаем правильно. Они просто боятся правды, которую озвучивают сенаторы, — заверила сенатор.

Ковитиди также уточнила, что проводимая YouTube политика может стать причиной блокировки сервиса на территории России. Она напомнила, что на площадке до сих пор не удаляют запрещенный в стране контент.

Компания Google ранее заблокировала аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ» на YouTube. Совфед и телеканал продолжат вести трансляции на отечественных платформах. В Google блокировку объяснили правилами компании «в отношении ограничения экспорта и применения санкций».

Совфед и телеканал «Вместе-РФ» присутствовали на YouTube более восьми лет. За это время было опубликовано порядка 20 тысяч видео — прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории российского государства.