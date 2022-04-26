«Боятся дестабилизации»: что стоит за возможной отменой выборов Из-за чего могут отменить ближайшие прямые выборы губернаторов

В Санкт-Петербурге 27 апреля состоится заседание Совета законодателей с участием Владимира Путина. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент может сообщить об отмене выборов 15 губернаторов в рамках единого дня голосования (ЕДГ), запланированного в сентябре. NEWS.ru разбирался, возможен ли такой сценарий. Ряд экспертов предположил, что отмена может быть и не полной — ЕДГ состоится не во всех регионах. Власти могут также рассмотреть вариант переноса выборов на 2023 год.

Согласно действующему законодательству, избирательная кампания стартует за 90 дней до дня выборов, то есть 11 июня. Тем не менее, рассказал NEWS.ru политолог Илья Гращенков, во многих регионах предвыборные мероприятия уже начались.

Официально [избирательных кампаний] сейчас нигде нет, но неофициально, конечно, они идут. Например, в Тамбовской области достаточно активно, в Ярославской, где вместе с горсоветом будут выбирать губернатора, во Владимирской области идёт. В принципе, везде, где они по плану должны быть, какие-то мероприятия идут предвыборные, [к проведению кампаний] везде готовы, — говорит эксперт.

По словам Гращенкова, среди губернаторов есть те, кто «рвётся в бой», то есть хотят избираться путём прямых выборов. К ним политолог относит главу Калининградской области Антона Алиханова и главу Ярославской области Михаила Евраева.

Люди голосуют на избирательных участках Сергей Булкин/NEWS.ru

Эти губернаторы, продолжает Гращенков, заявили, что хотели бы избираться на прямых выборах, и получается, что если их будут назначать, а не избирать, то это будет «против их воли». При этом, добавляет эксперт, есть регионы, где главы едва ли заинтересованы в прямых выборах.

Например, в Кировской области, в Республике Марий Эл — это такие достаточно проблемные регионы с точки зрения переизбрания действующих глав. Удмуртия тоже, наверное, достаточно слабая, как и Бурятия, хотя Цыденов говорит, что тоже хочет избраться на прямых выборах. Но одно дело, что губернатор заявляет, а другое — какие у него шансы на избрание. В той же Ярославской области — не думаю, что у Евраева там будет очень лёгкая кампания. Но вот он говорит, что хочет избираться на прямых выборах, — говорит эксперт.

Однако шансов того, что всё оставят как есть, по словам Гращенкова, уже, видимо, нет. По его словам, раз Владимир Путин специально едет об этом говорить, то какие-то нововведения будут. Похожего мнения придерживается и политолог Владимир Слатинов. Определённые предпосылки для того, чтобы губернаторские выборы были либо отменены, либо перенесены, существуют, сказал он NEWS.ru.

Давайте скажем честно: то, что есть сейчас — это не совсем выборы, это, скорее, выборы так называемого референдумного типа, голосование по одобрению кандидатур Кремля, которых он направляет в регионы, — считает Слатинов.

Но тем не менее даже в этом формате они реализуют функцию обратной связи кремлёвского кандидата с населением, то есть легитимируют и заставляют быстро разобраться в особенностях той или иной области или края, и реализуют функцию обратной связи. Выборы фактически легитимируют присланных или одобренных Кремлём кандидатов. А сама избирательная кампания, особенно для большинства губернаторов-«варягов» — тех, кто приезжает в регион впервые — даёт им активное знакомство с территорией и избирателями, погружение в их проблемы, объясняет эксперт.

Эта система в общем-то налажена. Мы видим, что все кандидаты Кремля побеждают. Сбой был в 2018 году последний, с тех пор все кандидаты Кремля побеждают, системная оппозиция в целом принимает правила игры. Там, где появляются какие-то кандидаты, которые являются слишком неожиданными или слишком опасными — их ЦИК нейтрализует через муниципальный фильтр, — рассказывает Слатинов.

Администрация президента России Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем не менее, продолжает он, сегодня страна погрузилась в «несколько другой формат существования», который делает эти кампании сопряжёнными с издержками. Сейчас, по словам эксперта, гораздо больше времени, чем раньше, нужно уделять текущему управлению в связи с санкциями и спецоперацией.

Эта необходимость концентрации на текущем управлении делает избирательную кампанию, даже в том формате, в котором она существует в стране, сопряжённой со слишком большими издержками, — объясняет Слатинов.

Как говорит Илья Гращенков, в этом решение он усматривает «руку силовиков, которых, как известно, политика мало интересует» и для которых «главное — стабильность». По словам эксперта, они видят угрозу, и считают, что нужно её купировать, а какими будут политические последствия — «этим уже пусть занимается кремлёвский политический блок».

Гращенков уверен, что власти опасаются дестабилизации, того, что рейтинги упадут и будет непонятно, как их вытягивать. В пример он приводит опыт избирательных кампаний по выборам глав регионов 2018 года, когда кандидаты от власти проиграли в Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае.

Тогда таких было трое, а сейчас может быть, условно говоря, 10 или все 15. Поэтому, конечно, этого опасаются — зачем нам, мол, это нужно, давайте просто отменим [выборы]. Поэтому это, очевидно, чисто силовая точка зрения, которой не нравятся кураторы внутренней политики, — рассказывает политолог.

Другого мнения придерживается Владимир Слатинов. По его словам, здесь дело «даже не в страхе утраты контроля, страха нет».

Никто не знает, какой будет ситуация и какими будут настроения к лету и осени, говорит Слатинов. Но, по крайней мере сейчас, наблюдается «консолидация вокруг флага», и у населения, и у политических системных сил, продолжает он. По словам Слатинова, эта ситуация едва ли как-то кардинально поменяется к осени. Но при этом, говорит эксперт, есть общая мобилизационная атмосфера в стране — пока ещё до конца не ясная, но разворачивающая экономическая история с санкционным давлением Запада и его последствиями.

Когда есть вот эта мобилизационная атмосфера, и вот при всём этом всё равно надо ездить, отвлекаться, тратить время и деньги, надо выдвинуть каких-то конкурентов, которые тоже должны как-то что-то произносить — то есть всё равно изобразить некую кампанию. А как изображать избирательную кампанию, какие выборы, грубо говоря, когда у нас вот такое происходит? Вот в этом главный аргумент того, чтобы эти выборы в сентябре не проводить, а не потому, что они боятся, что выберут кого-то не того, — убеждён Слатинов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Ильи Гращенкова, если выборы всё же отменят, это будет «недальновидный шаг», потому что стратегически избранный губернатор — удобное подспорье для Москвы.

Можно на них спустить решение каких-то неприятных вопросов, как это было во время COVID-19, когда на них спускали пандемию и сказали самим там решать. Сейчас то же самое делают с экономикой из-за санкций. А если их будут назначать из Москвы, тогда Москве придётся в ручном режиме их контролировать, — считает эксперт.

По мнению политолога, логичным был бы сценарий со «спуском» решения о проведении выборов в регионы, чтобы люди на местах сами решали, хотят они переизбираться или нет на прямых выборах. Сейчас, продолжает Гращенков, такая практика уже фактически существует — так, в Дагестане главу выбирают через парламент, а в других регионах — путём прямых выборов.

Владимир Слатинов считает такой сценарий маловыполнимым. По его словам, если всё-таки примут решение что-то делать с губернаторскими выборами, то скорее всего, сделают со всеми сразу, не выделяя отдельных губернаторов, какие-то отдельные группы.

Если это применять к одним регионам и не применять к другим, то губернаторский корпус будет слишком сильно фрагментироваться. Поэтому думаю, что вот такое избирательное применение вряд ли оправдано, и вряд ли у нас сейчас будут делать разностатусных, по сути, губернаторов — одни более легитимны, другие менее. С формальной точки зрения они все легитимны, но мы понимаем, что губернаторы, прошедшие через выборы, будут выглядеть более легитимными, уверенными в себе. Вряд ли на это Кремль пойдёт, — объясняет он.

При этом эксперты сходятся во мнении, что выборы депутатов в региональные законодательные собрания (заксы), а также кампании на муниципальном уровне в этом году проведут без изменений.

Эти выборы точно оставят, потому что если на губернаторские можно просто распространить практику (назначения глав региональными парламентами. — NEWS.ru) и через закс всех назначить, то для отмены этих выборов нужно вводить чрезвычайное положение согласно Конституции, потому что других оснований для отмены этих выборов нет, — объясняет Илья Гращенков.

Владимир Слатинов также полагает, что выборы в заксобрания и в органы местного самоуправления, скорее всего, проведут, поскольку «их перенос означал бы, что Кремль признаёт очень сильное влияние спецоперации на внутреннюю жизнь».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Последний раз прямые выборы глав субъектов России отменяли в 2004 году по инициативе президента Владимира Путина. Это произошло вскоре после теракта в Беслане. В 2012 прямые губернаторские выборы вернул президент Дмитрий Медведев.

Ранее председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко сообщил NEWS.ru, что прямые выборы губернаторов, по его мнению, носят скандальный характер, так как в них применяются технологии «чёрных 90-х». По мнению депутата, выборы на губернаторском уровне должны быть отменены.