«Боялся сломать уши»: Путин вспомнил визит в Якутию при -50 градусах Путин рассказал, как «боялся сломать уши» в Якутии при -50 градусах

Президент России Владимир Путин вспомнил о суровом холоде Якутии во время встречи с участниками программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Муравьев-Амурский 2030» и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток. Во время разговора, который транслировался на теканале «Россия 24», глава государства рассказал, что посещал регион при -50 градусах. Тогда, по его словам, он боялся «дотрагиваться до ушей».

До ушей боялся дотрагиваться, боялся что сломаются, но ничего, — сказал он.

Также на встрече глава государства рассказал, что в августе этого года в России должны принять изменения налоговой системы. Он добавил, что повышение подоходного налога затронет не более 3,2% налогоплательщиков.