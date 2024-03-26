Бортников заявил, что террористическая угроза в России сохраняется

Фото: kremlin

Александр Бортников

Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил, что угроза террористической опасности в России сохраняется, передает ТАСС. По данным СКР, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта, достигло 139 человек.

Да, к сожалению большому, это так, — ответил глава ФСБ на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна сделать все возможное, чтобы нивелировать военный потенциал Украины, угрожающий безопасности граждан страны. В частности, это касается россиян, проживающих в новых субъектах РФ, уточнил он.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что США не планируют содействовать России в сфере безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». Он в очередной раз заявил, что ответственным за теракт в «Крокус Сити Холле» Вашингтон считает ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что терактам, подобным нападению на «Крокус», следует противопоставить «тотальные казни террористов», а также репрессии против их семей. По мнению политика, никакие суды и расследования не помогут устранить эту угрозу.

Снятия моратория на смертную казнь для террористов потребовал и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По словам парламентария, необходимо оказать сопротивление терроризму во всех его проявлениях. Люди, совершающие террористические акты, «не заслуживают места» на Земле, подчеркнул он.