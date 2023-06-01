Бортников: Запад вовлекает Молдавию в конфликт на Украине

Фото: Мирослав Ротарь/РИА Новости

Запад активно подталкивает Молдавию к участию в украинском конфликте, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на встрече Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — членов СНГ, передает ТАСС. Он отметил, что Украина стала плацдармом войны против России и подрывной деятельности против Белоруссии.

Украина стала плацдармом для войны против России и ведения подрывной деятельности против Белоруссии. К участию в украинском конфликте западники активно подтягивают Молдавию, подстрекают ее к силовой зачистке Приднестровья и Гагаузии, — сказал он.

Ранее руководство Приднестровья попросило Россию об увеличении численности миротворческого контингента в связи с возросшими рисками безопасности. Глава представительства республики в РФ Леонид Манаков пояснил, что такая возможность предусмотрена документами объединенной контрольной комиссии.

Telegram-каналы ранее сообщили о переброске подразделений ВСУ к границам Приднестровья. По сообщению каналов, украинские силы рассчитывают отвлечь российские войска с помощью провокаций в непризнанной республике.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев отмечал, что ВСУ могут напасть на Приднестровье, если анонсируемое контрнаступление провалится.