Борреля сравнили с персонажем советского мультфильма Глава крымского парламента признал сходство Борреля с зайцем из мультфильма

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава Крымского парламента Владимир Константинов сравнил верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с персонажем из советского мультфильма про храброго зайца, сообщает РИА Новости. Ранее глава дипломатии ЕС призвал поставить Украине ракетные установки дальнего действия.

Боррель мне стал напоминать персонажа из известного советского мультфильма про храброго зайца. Если он такой герой, пошел бы в окопы, надел бы каску и постоял бы там хотя бы часок. Думаю, после этого он перестал бы давать советы один глупее другого, — заявил Константинов.

Ранее Боррель во время выступления с лекцией в одном из испанских вузов заявил, что власти Израиля финансировали ХАМАС в попытках ослабить Палестинскую автономию, возглавляемую Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Глава европейской дипломатии также предположил, что создание государства Палестина является единственным верным решением для урегулирования конфликта.

Также Боррель ранее заявил в интервью The Guardian, что страны Евросоюза должны мобилизовать все свои возможности для оказания помощи Украине, чтобы не победила Россия. Он добавил, что «РФ угрожает не только Украине, но и всей Европе и ее демократии».