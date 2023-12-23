Бородин раскрыл, кого попросит лишить Киркорова звания народного артиста Бородин заявил, что попросит Путина лишить Киркорова звания народного артиста

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Виталий Бородин

Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) начал работать над тем, чтобы лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России, заявил в разговоре с NEWS.ru руководитель организации Виталий Бородин. По его словам, ФПБК намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину.

Бородин пояснил, что в ФПБК сперва решили обратиться к главе Минкульта Ольге Любимовой, но вскоре выяснили, что у министерства нет юридических инструментов для решения таких вопросов. По его словам, ведомство не располагает комиссией по этике, которая могла бы решить этот вопрос.

Поэтому мы в понедельник готовим официальное обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой, чтобы депутаты разобрали эту историю, внесли поправки в законодательную базу, — сказал он.

Бородин добавил, что возглавляемая им организация намерена довести инициативу не только до депутатов, но и до сенаторов. Сейчас ФПБК ищет, к кому выйти с соответствующим предложением.

Надо будет писать президенту [России Владимиру Путину], так как он наш гарант. Мы ставим вопрос конкретно — лишить Киркорова звания народного артиста, — заключил руководитель ФПБК.

Напомним, Бородин призвал лишить Киркорова звания народного артиста РФ из-за его образа на «голой» вечеринке у Анастасии Ивлеевой. По мнению чиновника, полупрозрачный наряд не соответствует регалиям артиста.