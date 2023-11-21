«Бородатое недоразумение»: Медведев об угрозах Зеленского убить Путина Медведев указал на недалекость Зеленского после угроз в адрес Путина

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Президент Украины Владимир Зеленский превратился в «бородатое недоразумение в зеленом» и его всерьез уже не воспринимают даже на Западе, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, «дешевая бравада» украинского лидера наводит на мысль о том, что с такой риторикой он не доживет до старости.

Бородатое недоразумение в зеленом, отвечая на вопрос британского таблоида The Sun о количестве неких «покушений», хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой, пробормотало: Not less... five-six. <...> Правда, вся эта дешевая бравада навевает и одну вполне очевидную мысль: при таких мощных «пророчествах» вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны... — написал зампред.

Ранее президент Зеленский в интервью изданию The Sun ответил на вопрос журналиста, готов ли Киев пойти на убийство президента России Владимира Путина. На это Зеленский сказал, что Украина имеет право защищать свою землю любыми способами.

Комментируя заявление украинского лидера, представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что из Киева неоднократно поступали словесные угрозы в адрес Путина. Однако, отметил политик, у руководства Украины ничего не получится.

Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в свою очередь допустил, что Зеленский может повторить судьбу Адольфа Гитлера, который не дожил до поражения Германии. Он добавил, что подпись под документом о капитуляции Украины может поставить любой генерал ВСУ и это не имеет принципиального значения.