Борисов: передаваемую Киеву российскую технику уничтожат еще до начала боя Вице-премьер Борисов: ВС РФ уничтожат советскую и российскую технику ВСУ до ее попадания в зону боевых действий

Фото: Министерство обороны Украины

Танк Т-72 ВСУ Украины

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что военная техника советского и российского производства, стоящая на вооружении ВСУ, будет уничтожена российской стороной до того, как та попадет в зону боевых действий. Он подчеркнул в беседе с «Интерфаксом», что Запад нарушает все международные обязательства, передавая Киеву вооружение, которое в советские времена было поставлено в страны Варшавского договора.

Эти страны наглым образом нарушают все международные обязательства, потому что поставка вооружения обычно предусматривает запрет на передачу этой техники третьей стороне. Будем жить, будем бороться, будем уничтожать эту технику еще до вступления в боевые контакты, — сказал Борисов.

По его словам, российские войска также на поле боя захватывают западное вооружение, которое впоследствии передается в профильные российские институты для изучения. Борисов подчеркнул, что Москва не переживает за утечку отечественных технологий, так как «произвести декомпозицию до молекул сейчас невозможно».

Вооружение — это слишком сложный высокотехнологичный продукт, даже если вы разберете его на винтики и попытаетесь его воспроизвести — не факт, что оно будет обладать теми же самыми техническими параметрами, — добавил вице-премьер.

Ранее стало известно, что ряд стран Европы передал Украине вооружение советского производства, а именно штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-17. Перед отправкой оружие разбирают, чтобы провести его под видом запчастей и скрыть факт поставок.

Также Киев тайно получил от Словакии систему ПВО С-300. По данным CNN, предоставить Украине эту систему в стране согласились в обмен на новые зенитно-ракетные комплексы США Patriot. Польша в мае поставила на Украину 232 боевых танка Т-72 и более 200 в апреле.