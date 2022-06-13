Борисов: мы опоздали с внедрением беспилотников Вице-премьер Борисов признал проблемы с внедрением беспилотников в российской армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Борисов

Россия с некоторым опозданием занялась внедрением серьезных беспилотных летательных аппаратов, однако сегодня в этом направлении идет динамичное развитие, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, которые приводит РБК, к развитию БПЛА и другого высокотехнологичного вооружения Россию подтолкнул сирийский конфликт. Он добавил, что сегодня в российском арсенале есть практически все образцы беспилотников: разведывательные, ударные, тактические и оперативные.

Думаю, что мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств, это объективно, хотя сирийский конфликт подтолкнул нас к этому, — сказал он.

Вице-премьер отметил, что невозможно сравнивать нынешние вооруженные конфликты со Второй мировой войной, добавив при этом, что российское высокоточное оружие, артиллерия и авиационные средства поражения показали себя с лучшей стороны в ходе специальной военной операции РФ на Украине.

Сегодня наступает эра высокоточного оружия, все заинтересованы в сбережении жизней своих солдат. А для этого нужно увеличивать и наращивать огневую мощь, чтобы еще до прямых контактов выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника, — сказал Борисов.

Накануне Минобороны РФ опубликовало кадры запуска с фрегата Черноморского флота России четырех крылатых ракет «Калибр» по объектам инфраструктуры ВСУ, ракетами были поражены склады западного вооружения.