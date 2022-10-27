«Борциня с лицемерием стала лицемерна»: Захарова о ситуации с Собчак Захарова обвинила Собчак в лицемерии из-за ее слов об отсутствии гражданства Израиля

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее удивило лицемерие Ксении Собчак. В своем Telegram-канале дипломат написала, что журналистка полгода назад высмеивала тех, кто интересовался ее гражданством или видом на жительство другой страны. Однако департамент госбезопасности (ГДБ) Литвы «ответил за нее — гражданство Израиля».

Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна. Полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны? И вот ДГБ Литвы за неё ответил — гражданство Израиля, — заявила представитель МИД.

Захарова добавила, что представляет себе, насколько волнуются те люди, кто через ресурсы Собчак продвигал заказные материалы в отношении государства и госслужащих. По мнению дипломата, ситуация с журналисткой значительно серьезнее, чем черный пиар или же шантаж.

Накануне в доме Собчак, расположенном в элитном поселке Горки-8 в Московской области, прошли обыски. Хозяйку силовики не застали.

Позже стало известно, что Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию. В ГДБ Литвы заявили, что Собчак беспрепятственно смогла въехать на территорию страны, поскольку у нее есть израильский паспорт.