«Большой мировой шторм»: Песков о действиях Запада Песков заявил о начале «мирового шторма» из-за действий Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Политика Запада вызвала «большой мировой шторм», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, России в этих условиях удается сохранять «макростабильность».

Начинается такой большой мировой шторм. Во многом есть и объективные причины, но есть и субъективные причины этого начинающегося шторма, которые связаны с абсолютно нелогичными, а зачастую абсурдными решениями и действиями властей США, Европы, ЕС и отдельных европейских стран. Но на этом фоне нам все-таки удается сохранять макростабильность, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отмечал, что Европа допустила слишком много ошибок, за которые ей придется расплачиваться. По его словам, европейские страны привыкли «жировать» и «комфортно жить», а теперь им придется за это поплатиться «выходом из зоны комфорта».

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Москва не сможет вернуться к прежнему формату общения с Брюсселем. По словам дипломата, Западу необходимо пересмотреть свою позицию и вернуться к диалогу с РФ, чтобы остановить деградацию отношений.