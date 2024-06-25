«Большие преимущества»: в России указали на выгоду Армении Оверчук: Армения заинтересована в развитии экономических связей с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С точки зрения экономики Армения заинтересована в развитии экономических связей с Россией, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, торгово-экономические связи двух стран развиваются очень интенсивно: после начала СВО произошло кратное увеличение товарооборота, который составил $3,7 млрд (323 млрд рублей).

Армения. Наши торгово-экономические связи развиваются очень интенсивно, особенно после начала СВО. Мы видим кратное увеличение товарооборота — $3,7 млрд (323 млрд рублей). Помимо торгово-экономических связей есть преимущества — армянский бизнес прагматично относится к отношениям с Россией. С точки зрения экономики Армения заинтересована в развитии этих связей, — заявил он.

Оверчук добавил, что в России видят активную роль армянского председательства в ЕАЭС. По его словам, Ереван получает большие преимущества от этих связей и прежде всего с РФ, но политический вектор Армении больше склоняется в сторону Запада.

Но надо понимать, что ЕС и ЕАЭС — вещи несовместимые. Приход нерегиональных игроков в Армению будет иметь последствия, — резюмировал он.

Ранее армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян высказал мнение, что отношения Армении и России находятся в кризисе, особенно остро — в политической сфере и сфере безопасности. По его словам, это касается в том числе и ОДКБ, и кризис в сфере безопасности может развиваться и дальше, но Армения наравне с РФ по-прежнему входит в СНГ, ОДКБ и ЕврАзЭС. Кроме того, у Еревана и Москвы до сих пор достаточно серьезный формат двусторонних взаимоотношений, скрепленных множеством документов.